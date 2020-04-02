Подмосковную больницу пришлось закрыть из-за визита посетителя с коронавирусом

Лобня, 2 апреля. Поликлинику в подмосковном городе Лобня пришлось закрыть после того, как ее посетил пациент с коронавирусом. Все врачи и находившиеся в тот момент посетители медицинского учреждения были отправлены в самоизоляцию.

Посетитель знал, что заражен коронавирусом – диагноз ему был поставлен еще до этого в Москве, где он постоянно проживает. Московские врачи отправили его в домашний карантин, так как у него не было тяжелых симптомов. Заболевший решил, что находиться в городе ему будет некомфортно и отправился в Лобню, где у него находится дача. Следом к нему приехала жена.

Спустя некоторое время мужчина почувствовал себя хуже и решил посетить местную поликлинику, чтобы проверить свои легкие. Он пошел на флюорографию, никому не сказав, что является зараженным новым коронавирусом. В итоге, с ним в контакт могли вступить несколько десятков или даже сотен людей.

Сейчас нарушитель карантина изолирован в палате инфекционного отделения вместе со своей женой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже потребовал наказать нарушителя, подвергнувшего опасности многих людей.