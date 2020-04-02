Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве

Москва, 2 апреля. Три человека, заразившихся коронавирусом, скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Все они были пожилыми людьми с сопутствующими заболеваниями.

«В Москве скончались три пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Также все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые», — сообщает штаб.

Самому пожилому пациенту было 72 года, самому молодому – 63. Все они имели такие сопутствующие заболевания, как кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Одна из пациенток незадолго до заболевания находилась за границей.

Оперативный штаб в очередной раз напомнил о важности соблюдения режима самоизоляции и соблюдении полутораметровой социальной дистанции.

Ранее российские ученые использовали нейросеть, чтобы подобрать наиболее эффективное лекарство против коронавируса. Искусственный интеллект проанализировал десятки тысяч реакций вируса на уже существующие или разрабатываемые лекарственные препараты, после чего выбрал потенциально эффективные. Их китайские коллеги в свою очередь установили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.