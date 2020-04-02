Пандемия коронавируса заставила Прилучного «вернуться» к жене

Москва, 2 апреля. Российский актер Павел Прилучный вернулся в семью спустя месяц после объявления о расставании: планы о разводе нарушила пандемия коронавируса.

В конце февраля Прилучный и его супруга Агата Муцениеце объявили о расставании. Однако в планы оформить развод вмешалась пандемия коронавируса: ЗАГСы сейчас заявления на расторжение брака не принимают. Как сообщает «Слово и дело», Прилучный проведет время на карантине и самоизоляции вместе с семьей.

В июле 2011 года пара поженилась в тайне от широкой общественности. В браке у актеров родилось двое детей: сын Тимофей — в 2013 году и дочь Мия — в 2016 году. В конце февраля на своих страницах в соцсетях актеры заявили о расставании.

На прошлой неделе Муцениеце категорично подтвердила информацию о своем решении развестись с мужем. Артистка осудила людей, которые списали громкое заявление о разводе на самопиар. Муцениеце подчеркнула, что брак и семья для нее являются священными понятиями, поэтому она с такими вещами не шутит. Говоря о причинах развода, актриса отметила, что они с мужем перестали понимать друг друга.

Муцениеце считает свое решение правильным. Она добавила, что они с Прилучным не ругаются, поэтому смогли сохранить хорошие отношения, передавала «Газета.ру».