Кадыров объявил о закрытии административных границ Чечни

Грозный, 2 апреля. Руководство Чечни приняло решение о введении более строгих карантинных мер в связи с распространением коронавируса. С 5 апреля приостанавливается движение через административные границы республики, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сложившаяся обстановка требует введения более строгих карантинных мер. Я принял решение с пятого апреля приостановить движение через административную границу ЧР. Это касается всех видов транспорта. Также приостанавливаем прием и отправку поездов, отменяем авиарейсы», – написал Кадыров в своем официальном Telegram-аккаунте.

По словам главы республики, данный вопрос имеет очень важное значение, так как речь идет о безопасности народа. Он также уточнил, что границы смогут пересекать экстренные службы, фуры с продуктами, медикаментами и другими жизненно важными товарами.

«Бесцельного катания не будет! Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля», – предупредил Кадыров.

Напомним, согласно последним данным, в режиме самоизоляции находятся более 17 тысяч жителей Чечни, прибывших домой из разных стран и регионов. У 10 человек официально подтвержден факт инфицирования.