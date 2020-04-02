Американцы в последний момент перекупили в Китае крупную партию масок для Франции

Париж, 2 апреля. США в последний момент перекупили крупную партию масок, которую Китай готовил к отправке во Францию. Об этом сообщил президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.

Он рассказал, что американцы перехватили груз масок, который уже грузился в самолет для отправки во Францию, где его собирались распределить между больницами и домами престарелых. Заказ уже был оплачен, и китайские производители подтвердили готовность отправить несколько миллионов масок, однако в последний момент случилось нечто непредвиденное.

«Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в США», — приводит слова политика RT France.

Как установили французские СМИ, представители США сейчас активно скупают медицинские маски по всему миру, предлагая любые суммы.

«Они платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Мы не можем себе такого позволить», — приводит газета Liberation слова собственного источника.

Кроме того, по словам очевидцев, сейчас в Китае царит логистический хаос, так как аэропорту не справляются с огромным количеством грузовых перевозок. А поскольку США скупают миллиарды масок, менее крупные европейские заказы оказываются в конце очереди.

На данный момент в мире зафиксировано свыше 639 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами ранее неизвестного заболевания уже стали более 42 тысяч пациентов, побороть инфекцию смогли более 178 тысяч человек. Эпидемия коронавируса коснулась более 160 стран, в том числе и России.