Полянский раскрыл состав российской помощи США

Нью-Йорк, 2 апреля. Помощь, которую доставил в США российский самолет Ан-124, в основном состоит из средств индивидуальной защиты, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В основном средства индивидуальной защиты, которых здесь не хватает», — рассказал Полянский ТАСС во время встречи российского самолета в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Он напомнил журналистам, что именно в Нью-Йорке складывается наиболее тяжелая ситуация.

«Здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету, поэтому важность этой помощи сложно переоценить. Это хороший жест солидарности с нью-йоркцами, думаю, они это оценят», — отметил он.

Разгрузка самолета началась в 16.50 по местному времени (23.50 по московскому), спустя менее часа после посадки. Источники агентства сообщили, что разгрузка идет без каких-либо проблем и задержек. Осмотр груза осуществляется без вскрытия упаковок. Телеканал RT вел прямую трансляцию во время разгрузки российского борта.

Согласно данным университета Хопкинса, по состоянию на 23.00 1 апреля в мире новым типом коронавирусной инфекции заражены более 911 тысяч человек, передает «Газета.ру». Зарегистрировано 45 тысяч летальных исходов и 192 тысячи излечившихся. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в течение ближайших дней количество зараженных COVID-19 в мире достигнет 1 миллиона человек.