Медсестра из Великобритании рассказала о муках пациентов, больных коронавирусом

Лондон, 2 апреля.19-летнняя медсестра из Великобритании Люси Хатчингс рассказала о больных коронавирусом пациентах, которые поступают к ней в госпиталь. По словам девушки, по глазам инфицированных видно, что они страдают.

Люси Хатчингс работает по 13 часов в день в больнице Саутгемптона. По словам медсестры, в ее госпитале заканчиваются средства индивидуальной защиты, и она боится увеличения числа инфицированных.

«По глазам больных можно увидеть, что некоторые из них страдают. Они говорят, что они в порядке, но они не в порядке <…> Мне страшно, и я думаю, что будет еще хуже — такое чувство, что это только начало», – приводит слова девушки издание Daily Mail.

Медсестра также отметила, что чаще всего работает с пациентами от 40 лет и старше. Однако руководство больны уже предупредило персонал, что вскоре они могут увидеть приток молодых людей, зараженных коронавирусом.

Хатчингс также высказалась о тех британцах, которые не воспринимают пандемию всерьез, пренебрегают правилами самоизоляции. По словам девушки, она боится заразить вирусом своих родителей и брата, поэтому она почти не проводила с ними времени с начала с эпидемии.

Напомним, ранее в Лондоне от коронавируса умер 13-летний подросток Исмаил Мохамед Абдулвахаб. Молодой человек стал самой юной жертвой коронавируса на территории Великобритании. В конце марта он был доставлен в госпиталь Королевского колледжа, спустя день анализ на наличие COVID-19 в его организме дал положительный результат, пишет «Газета.ru».