Голикова предлагает продлить нерабочую неделю в России

Москва, 2 апреля. Меры социального дистанцирования надо продлить, но решение об этом надо принимать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На дистанционном совещании президента с членами правительства Голикова отметила, что после оценки первых трех нерабочих дней правительство полагает, что «эти меры социального дистанцирования должны быть продлены». Однако, подчеркнула, Голикова, делать это необходимо «четко исходя из эпидситуации» в каждом конкретном регионе.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила продлить число нерабочих дней в России. По ее словам, «период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням», но и этих дней недостаточно.

Попова назвала крайне важным и правильным решение правительства объявить выходные. Это помогает снизить степень и скорость распространения инфекции.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, в ходе которого объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства призвал соотечественников соблюдать карантин и не выходить лишний раз из дома.

По данным на 1 апреля, в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего в стране насчитывается более 2,7 тыс. инфицированных в 75 регионах, передает RT.

Согласно данным университета Хопкинса, по состоянию на 23.00 1 апреля в мире новым типом коронавирусной инфекции заражены более 911 тысяч человек. Зарегистрировано 45 тысяч летальных исходов и 192 тысячи излечившихся. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в течение ближайших дней количество зараженных COVID-19 в мире достигнет 1 миллиона человек.