Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Москва, 2 апреля. Резкое снижение нефтяных котировок на мировых рынках привело к тому, что ценовые формулы установили отрицательную стоимость на нефть для внутреннего рынка России. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.

По данным аналитиков, падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на российском рынке углеводородов.

«Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке», — сообщает агентство.

Котировки нефти марки «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» в понедельник составляли минус 1,007 тысячи рублей за тонну. Во вторник цена снизилась до минус 1,2 тысячи. Таким образом, для поставок нефти на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.

Отрицательные котировки означают, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе во время двух последних суток.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

После этого Саудовская Аравия объявила о снижении стоимости нефти и о наращивании добычи. СМИ назвали эти действия ценовой войной Эр-Рияда с Россией. Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.