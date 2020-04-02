Малышева объяснила, как мог заразится коронавирусом главврач Коммунарки 

Москва, 2 апреля. Теледоктор Елена Малышева рассказала, как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее появились версии о том, что причиной заражения Проценко стало нарушение защитных мер в больнице. Однако по мнению Малышевой, заболевание могло атаковать организм врача и за пределами медучреждения.

«Врач в защитном скафандре ходит только на той территории больницы, где лежат с подозрением или с доказанной инфекцией. Но любой врач выходит после работы из больницы и может заразиться хоть где», — заявила она в беседе с «МК».

Малышева добавила, что, как и у 80% пациентов, у Проценко коронавирус протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом, передавала «Газета.ру». Сейчас больница работает в обычном режиме, все медики регулярно проходят тестирование на коронавирус. Позднее сам Проценко сообщил, что чувствует себя нормально, он самоизолировался в рабочем кабинете, «где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций».

По данным на 1 апреля, в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего в стране насчитывается более 2,7 тыс. инфицированных в 75 регионах, передает RT.