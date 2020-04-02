Российский самолет с медпомощью приземлился в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 2 апреля. Самолет из России с медицинским оборудованием на борту приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом в Twitter сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Решение отправить большой грузовой самолет Ан-127 с медицинскими оборудованием в США было принято после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Данные меры были предприняты для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, эпицентром которой стали Соединенные Штаты Америки.

Российский самолет приземлился около 23.00 (по Московскому времени) в Нью-Йорке.

«Самолет с российским медицинским оборудованием, посланный на помощь США в борьбе с COVID19, приземлился. Это солидарность в действии — вместе мы победим!» – написал Дмитрий Полянский в Twitter.

К разгрузке самолета работники аэропорта должны были приступить в 17.00 по местному времени (в 00.00 по Москве).

Напомним, согласно последним данным, в Соединенных Штатах зарегистрировано более 181 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерло при этом более 3 600 человек. В России за последние сутки зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 2 777 человек. Выздоровело за сутки 69 человек (всего 190). Умерло за сутки 7 (всего 24).