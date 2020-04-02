Роспотребнадзор рассказал, как обрабатывать продукты из магазина на фоне пандемии COVID-19

Москва, 2 апреля. Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала в своем Telegram-канале информацию о правильной обработке купленных в магазине продуктов на фоне ситуации с распространением пандемии Covid-19.

Эксперты посоветовали тщательно мыть овощи и фрукты. По их словам, упаковку продуктов следует обработать антибактериальными салфетками, а если продукт запечатан герметично, то упаковку можно вымыть водой с мылом.

Ранее надзорное ведомство призвало россиян сократить перемещения и ограничить контакты с людьми. В целях профилактики специалисты рекомендуют чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием обеззараживающих средств.

Кроме того, эксперты посоветовали россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если это сказывается на их психологическом состоянии. Находясь на самоизоляции, россиянам рекомендуется не курить, не пить алкоголь и не употреблять другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции. В случае необходимости специалисты советуют обратиться за медицинской или психологической помощью. При этом следует заранее составить план, как и куда обращаться.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.