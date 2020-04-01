Пакистан предпочел старые советские танки Т-55 китайской новинке VT-4

Москва, 1 апреля. Пакистан предпочел наращивать количество бронетехники в своих вооруженных силах за счет покупки старых советских танков Т-55, находившихся на консервации в Сербии, отказавшись от современных китайских VT-4, пишет китайское информагентство Sohu.

В материале Sohu, перевод которого представляет «Слово и дело», сообщается, что еще в 2014 году в ходе визита в Пакистан министра обороны РФ Сергея Шойгу, Исламабад выразил заинтересованность в закупке российских танков Т-90. При этом Китай не терял надежды продать Пакистану свои образцы VT-4.

Китайский портал максимально красочно расписывает возможности VT-4. Отдельно авторы отмечают преимущества танка при действиях в городской застройке. Однако о том, что боевые машины эксплуатируются лишь армией Таиланда, издание сообщает неохотно.

Причина непопулярности VT-4 кроется в его весьма дорогой цене. Для Пакистана вся партия в 282 сербских Т-55 обошлась в столько же, сколько стоили 14 китайских машин.

Неделей ранее сообщалось, что американский военный журнал Military Watch Magazine назвал лучшие в мире танки. Среди самых лучших танков оказались российские Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Эксперты отметили, что Т-14 «Армата», появившийся в 2015 году, представляет собой радикальный отход от российских образцов советской эпохи.

По мнению аналитика, «Армата» имеет ряд возможностей для улучшения, что позволяет ему превзойти конкурентов. Основной боевой танк Т-90М «Прорыв», также попавший в список, завершил испытания в начале февраля 2020 года.