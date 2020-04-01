Полиция РФ приступила к мероприятиям по выявлению нарушителей режима самоизоляции

Москва, 1 апреля. Российская полиция проводит комплекс мероприятий в регионах РФ по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Об этом предупредила пресс-служба МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полиция уже приступила к выявлению граждан, нарушающих правила режима самоизоляции, который был введен руководителями отдельных регионов.

«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности», — отметили в ведомстве.

По состоянию на среду было составлено уже 1250 протоколов об административных нарушениях. Также сотрудники полиции ведут разъяснительную работу с лицами, которые не соблюдают установленный режим самоизоляции. Особое внимание уделяется пожилым, а также группа граждан, находящимся на улицах. Полицейские напоминают им об опасности подобного поведения и настоятельно советуют вернуться домой.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 640 тысяч человек. От коронавируса погибло более 42 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.