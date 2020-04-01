حصاد أخبار سوريا في 1 أبريل/نيسان: محاولة اغتيال قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب ، سماع دوي انفجار ضخم ليلا في محافظة دير الزور

سوريا ، 1 أبريل / نيسان. قائد الشرطة الحرة التي تابعة للجيش الوطني السوري يتعرض لمحاولة اغتيال في مدينة الباب. الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري تقوم بإزالة الألغام في ضواحي دمشق.

محاولة اغتيال قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب

نجا رئيس الشرطة التابعة للجيش الوطني السوري من محاولة اغتيال في مدينة الباب بمحافظة حلب، وأفادت وكالة ستيب الإخبارية أن أبو بشار تمرو غادر قسم الشرطة صباحا وركب سيارته، وعندها أطلق مجهولون النار عليه بالرشاشات، وأصيب الرجل بعدة أعيرة نارية وثم تم نقله إلى مستشفى المدينة. ويرتبط الهجوم بأنشطة فصيلة أخرى موالية لتركيا - أحرار الشرقية.

وقبل ذلك بثلاثة أيام ، أصابت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري أبو رسول الذي يشغل منصب أمني في أحرار الشرقية ، بجروح قاتلة خلال اشتباكات في ساحة السوق، وتسبب قتله في صراع داخلي طويل الأمد.

سماع دوي انفجار ضخم ليلا في محافظة دير الزور

سمع دوي انفجار ضخم ليلا في ريف دير الزور الشرقي، ووفقا لموقع «دير الزور-24» فإن سيارة ملغومة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية انفجرت في محيط بلدة الصبحة. لم ترد أي معلومات عن ضحايا ويشتبه «الخلايا النائمة» التابعة لتنظيم «داعش» (المحظور في الاتحاد الروسي)، في تفخيخ السيارة، ويقوم عناصر «داعش» بعمليات منتظمة في المناطق التي تحتلها الجماعات الكردية المسلحة.

الجيش العربي السوري يصد هجوماً لإرهابيي هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب

صد الجيش العربي السوري هجوم لإرهابيي هيئة تحرير الشام ليلا في محافظة إدلب، وأفادت شبكة مسار الإعلامية أن اشتباكات اندلعت بالقرب من بلدتي البارة وسفوهن، حيث أطلق مسلحون النار على مواقع القوات الحكومية من صاروخ موجه مضاد للدروع. وردا على ذلك، دكت وحدات مدفعية الجيش العربي السوري التحصينات الإرهابية بالقرب من مدينة سرمين. كما شوهد إطلاق صواريخ متبادل فجرا بالقرب من قرية الصالحية قرب بلدة كفر عويد، وتم استخدام الدبابات في قصف على معاقل المسلحين.

ووفقا لمصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (IdlibEn@)، تدخلت القوات المسلحة التركية في تبادل لإطلاق النار وهاجمت خطوط الدفاع التابعة للجيش السوري بالقرب من مدينة سراقب

الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري تقوم بإزالة الألغام في حي القابون في دمشق

قامت الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري بأعمال إزالة الألغام في في ضواحي العاصمة. وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، تم تنفيذ المرحلة الحالية من العمل في حي القابون بدمشق. وأنهى الجنود تمشيط الأحياء السكنية بأجهزة الكشف عن المعادن في الساعة 14.00.

سيتم تفجير جميع الألغام وعبوات ناسفة ومفخخات الذخائر التي تركها المسلحون أثناء الانسحاب من المدينة والتي اكتشفها الجنود في مكان تدريب عسكري خارج المدينة. ويذكر أنه تم تحرير العاصمة السورية من الجماعات المسلحة ، لكن السكان المحليين ما زالوا يجدون مخابئ للأسلحة والألغام في المناطق المجاورة.