Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Москва, 1 апреля. Бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом Тони Фергюсоном отменен из-за пандемии коронавируса, сообщил россиянин на своей странице в Instagram.

Изначально бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал Нурмагомедов.

Спортсмен попросил поклонников поставить себя на его место в этой непростой ситуации.

Отметим, 18 марта стало известно, что турнир UFC 249, на котором должен был состояться поединок Нурмагомедова и Фергюсона, отменили из-за COVID-19. В то же время президент UFC Дэйна Уайт заявил фанатам, что бой россиянина и американца в любом случае состоится.

В минувший понедельник отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что его сын продолжает подготовку к поединку в родном Дагестане. Он заявил, что бой в любой момент могут перенести в другую страну, поэтому спортсмен должен быть готов к схватке.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии, передает «Газета.ру».

В США сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. Накануне координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс заявила, что от 100 тыс. до 200 тыс. человек могут скончаться в США в результате заражения коронавирусом. Как уточнила специалист, прогнозы в основном основываются на данных, полученных от властей штата Нью-Йорк.