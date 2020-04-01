حصاد أخبار ليبيا في 1 أبريل/نيسان: مقاتلو حكومة الوفاق يواصلون قصف الأحياء المدنية والمسماري يكشف عدد القتلى من المرتزقة الأجانب

ليبيا: قامت حكومة الوفاق الليبي بمحاولة فاشلة لإصدار إشاعات، وتواصل عصابات طرابلس القصف المنتظم على الأحياء السلمية في ليبيا، والجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر حكومة الوفاق من المرتزقة الأجانب

عصابات حكومة الوفاق تواصل القصف العشوائي للمناطق السكنية رغم وجود الجيش الوطني

يواصل مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي مهاجمة المناطق السكنية ومواقع الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من 48 ساعة، وشنت قوات المشير خليفة حفتر هجمات مضادة دقيقة على التشكيلات الموالية لتركيا من حكومة الوفاق، وفقا لقناة ليبيا الحدث

وقام الجيش الوطني الليبي بتلقين مجموعات حكومة الوفاق التركية درسا قاسيا، وبحسب تقرير القناة التلفزيونية من منطقة وادي الربيع. حاول الإرهابيون مهاجمة مواقع الجيش، لكن الجيش الوطني الليبي أوقف كل محاولاتهم وحافظ على سيطرته على منطقتي مشروع الهضبة وأبو سليم، وأثناء الاشتباك، فر مقاتلون من جماعة أبو سليم من ساحة المعركة. وتكبدت قوات حكومة الوفاق المسلحة خسائر في الأرواح والمعدات

وفي الليلة الماضية، 31 مارس/آذار، صد الجيش الوطني الليبي أيضا هجوما شنته جماعة متشددة بقيادة المدعو هشام الجرو في القره بوللي، وبسبب الخسائر الكبيرة، بدأ إرهابيو حكومة الوفاق بقصف عشوائي على المناطق السكنية. ويواصل الجيش الوطني الليبي التقدم. وأبلغت قوات حفتر عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقد تمت الانتهاكات على مناطق مثل قصر بن غشير، ووادي الربيع، والخلة، وبئر العالم، وبئر التوتة

بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار جسيمة بمجموعة أسامة جويلي في منطقة منطقة الطويشة

مقاتلوا حكومة الوفاق يعتقدون أن صاروخ تم إطلاقه من سفينة تركية هو طائرة مسيرة للجيش الوطني

قامت مجموعات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بتحميل صور على أساس أنها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الوطني الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين فيما بعد أنها صاروخ أمريكي RIM-66 تم إطلاقه من سفينة حربية تركية، وتم أطلاق الصاروخ الأمريكي باتجاه مدينة العجيلات الليبية

بعد الحادث بوقت قصير التقط أحد سكان مدينة صبراتة، صورة للقطعة البحرية المجهولة التي أطلقت صاروخا على الأراضي الليبية ونشر الصورة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"

في وقت لاحق، اتضح أن الصورة الظلية للسفينة المجهولة، التي يُزعم أنها أطلقت صاروخا أمريكيا RIM-66، تتطابق تماما مع صورة ظلية للفرقاطات من فئة G التركية، والتي تم تجهيزها بقاذفات موافقة للصواريخ

وسارعت الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني الليبي: وبعد نشر الصور، اتضح أن الصاروخ أطلق من سفينة عسكرية تركية

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر حكومة الوفاق من المرتزقة الأجانب

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن إجمالي خسائر ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا من المرتزقة الأجانب، حيث قال إن أكثر من ألف شخص قتلوا في ليبيا

وقال المسماري إن "إجمالي خسائر حكومة الوفاق من المرتزقة الأجانب في طرابلس ومصراتة والوطية بلغ أكثر من ألف شخص، وفي الساعات الـ 72 الماضية، تكبدت حكومة الوفاق خسائر كبيرة في طرابلس ومصراتة، و500 شخص بالتحديد قتلوا خلال الأسبوع الماضي".

وفي الوقت نفسه، أشار المسماري إلى أن جثث القادة القتلى والمعروفين نقلتها الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا، ثم إلى سوريا لدفنها

وبحسب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يعوض الخسائر بدفعات جديدة مجهزة بكل ما هو ضروري للعمليات العسكرية". ويتم نقل المرتزقة عن طريق رحلات جوية مدنية إلى مطاري مصراتة وطرابلس

الجيش الوطني الليبي يصد هجمات عصابات طرابلس على عدة جبهات

يواصل متشددو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا مفاقمتهم للوضع في المنطقة، حيث أفاد سكان طرابلس على منصات التواصل الاجتماعية عن زيادة القصف واستخدام الطائرات بدون طيار

أفاد أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بإقلاع طائرتين بدون طيار من قاعدة معيتيقة الجوية، وإقلاع طائرتين من أكاديمية القوات الجوية في مصراتة باتجاه الوشكة، حيث تحاول قوات حكومة الوفاق مهاجمة الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من يوم واحد

وتواصل قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش حفتر إسقاط الطائرات بدون طيار التركية بشكل مستمر، والتي يستخدمها مقاتلو حكومة الوفاق عادة لإسقاط الذخيرة على مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية. وأفادت إدارة المعلومات العسكرية بالجيش الوطني الليبي أنه في مساء يوم 31 مارس/آذار، أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي في منطقة الطويشة جنوب طرابلس طائرة تركية بدون طيار أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية، ويشار إلى أن هذه هي الطائرة الخامسة التي يتم إسقاطها في يوم واحد

وتداول المدنيون في طرابلس على شبكات التواصل الاجتماعية معلومات عن عدد من انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها مقاتلو حكومة الوفاق، وأصبح من المعروف قيام عصابات حكومة الوفاق الإرهابية بمحاولات اختراق تحت غطاء عملية "بركان الغضب" في مناطق طريق المطار والمشروع والسبعة وأبو سليم وقصر بن غشير والقره بوللي، وتصاعدت هجمات المسلحين على موقع الجيش الوطني الليبي إلى اشتباكات عنيفة في محيط السدرة وصلاح الدين والهضبة القاسي وحي رابش في أبو سليم وبالقرب من خزانات النفط في منطقة طريق المطار

وتحدث أحد مستخدمي "تويتر" عن خسائر في صفوف الجيش الوطني الليبي أثناء قصف قاعدة الوطية، حيث قتل 12 عسكريا من جيش خليفة حفتر

وتحدثت مصادر على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عن أعمال اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي، فقد قام جيش حفتر بتطهير قصر خيار ومحمية الشافيين الطبيعية في مسلاته وشمال غرب ترهونة من الإرهابيين