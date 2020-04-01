Милонов защитил ЛГБТ-сообщество от обвинений Киселева в распространении коронавируса

Дмитрий Пушкарь, главный уролог Министерства здравоохранения, сообщил в эфире «России 24», что COVID-19 в состоянии передаваться половым путем. Таким образом, он частично подтвердил состоятельность заявления ведущего этого телеканала Дмитрия Киселева, сделанного 20 марта.

«ЛГБТ сообщество в особой группе риска по коронавирусу из-за частой смены партнеров. Ведь COVID-19 передается и при интимной близости. Не поможет даже презерватив», — сообщил Киселев в своем Telegram-канале.

Однако, несмотря на явную заботу о здоровье населения, данное заявление может многих завести в заблуждение относительно того, насколько легко происходит распространения коронавируса и, таким образом, «принести пользу дьяволу». О этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«COVID-19 распространяется гораздо более простым способом, не требующим вступления в половой контакт, — рассказал парламентарий. — Достаточно просто находиться на расстоянии полутора метров от зараженного, даже ничем друг с другом не занимаясь. Ровно точно также может передаваться и обычный грипп!».

Собеседник ФАН отметил, что, несмотря на то, что коронавирус действительно передается половым путем, специально акцентировать на этом внимание не следует.

«Данное заявление не так безобидно, как может показаться, — считает Милонов. — Оно может вызвать иллюзию у людей, которые не сильно разбираются в вопросе, что для того, чтобы заразиться, нужно обязательно лечь с зараженным в постель».

Депутат назвал заявление журналиста «не имеющим смысла» и предположил, что сделано оно было исключительно для вызова интереса к собственной персоне — в конце концов, если хочется обвинить людей нетрадиционной ориентации в распространении заразы, то есть целый список болезней, к появлению которых они прямо причастны. Большинство из них, кстати, намного более опасны, чем коронавирус.

«Если мы говорим о таком вирусе, как ВИЧ — то тут да, многие специалисты сходятся во мнении, что нормальные люди стали инфицироваться им через гомосексуалистов. Об этом даже в энциклопедиях было написано, в том числе западных — уж не знаю, сохранились ли эти записи там до сих пор. Что же касается COVID-19, то мы живем в условиях пандемии этого заболевания — и его распространение к сексу имеет самое опосредованное отношение. Поэтому использовать в ее контексте эту гомосексуальную «фишечку» я считаю просто-напросто неэтичным», — резюмировал Милонов.

Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля, всего в мире обнаружено 921 924 случаев заболевания COVID-19. При этом 192 964 человек — выздоровели, а 46 252 — погибли. Число заболевших в РФ — 2777 (190 — вылечились, 24 — умерли).