Новозеландец обнаружил у себя коронавирус при помощи томатного соуса

Веллингтон, 1 апреля. Житель Новой Зеландии сумел диагностировать у себя заражение коронавирусом при помощи томатного соуса. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Как рассказал 23-летний Джошуа Дент, он испытал первые симптомы болезни вскоре после поездки в Европу. Вернувшись на родину, он почувствовал насморк и боль в горле. Уже через несколько часов к симптомам добавилась усталость.

Когда Дент добрался до дома, он обнаружил, что у него появился еще один необычный симптом – изменение восприятия вкуса. Он попробовал томатный соус и ощутил во рту сильный металлический привкус.

«Я попробовал пасту другой фирмы, но все было точно так же. Привкус сохранялся все время, пока у меня была инфекция», — рассказал житель Новой Зеландии.

При этом вкус других продуктов, в том числе – и самих помидоров, оставался без изменений. Сейчас молодой человек здоров, но все еще остается в самоизоляции. Он рассказал, что как только поправился, немедленно съел бутерброд с томатным соусом.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.