Гендиректор ВОЗ заявил, что число зараженных коронавирусом достигнет 1 млн

Женева, 1 апреля. В течение ближайших дней количество зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире достигнет 1 миллиона человек. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время брифинга в среду.

По его словам, за последнюю неделю число смертей от инфекции увеличилось более чем в двое.

«В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей», – сделал вывод Гебрейесус.

Он также высказал глубокую озабоченность быстрым распространением заболевания по всему миру. Гендиректор ВОЗ отметил, что за последние пять недель наблюдается экспоненциальный рост числа новых случаев, которые зафиксированы почти в каждой стране.

Согласно данным университета Хопкинса, по состоянию на 23.00 1 апреля в мире новым типом коронавирусной инфекции заражены более 911 тысяч человек. Зарегистрировано 45 тысяч летальных исходов и 192 тысячи излечившихся.

По данный сайта университета, эпицентром пандемии в настоящий момент являются США, там зарегистрировано более 200 тысяч заболевших. Далее следуют Италия, Испания и Китай.