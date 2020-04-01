Террористы открыли огонь в провинциях Латакия и Идлиб в нарушение режима прекращения огня

Дамаск, 1 апреля. В нарушение режима прекращения огня террористы дважды открывали огонь в населенных пунктах сирийских провинций Идлиб и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

С 6 марта на всей территории Идлибской зоны деэскалации был введен режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки, по данным ЦПВС, обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Хараб-эш-Шейх в провинции Латакия и Серакиб в провинции Идлиб со стороны позиций террористических организаций «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ)», — сообщили в Центре по примирению.

Вечером в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый «ан-Нусрой») полностью перекрыл два перехода «Дейр-Балут» и «Аль-Газавия» в Идлибе. Закрытие переходов мотивировано необходимостью ограничить передвижения гражданских из-за угрозы эпидемии коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.