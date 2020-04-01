BBC придумала сенсацию, обнаружив в своих архивах журналиста ФАН на встрече с Путиным

Санкт-Петербург, 1 апреля. Британская телекомпания BBC опубликовала сенсацию, суть которой заключается в следующем: журналист Федерального агентства новостей (ФАН) Александра Байдикова умеет работать лучше, чем журналисты BBC.

Целая команда журналистов BBC сегодня написала материал о событиях 19 февраля 2020 года, когда президент России Владимир Путин приезжал с визитом в Санкт-Петербург, встречался с местными жителями, возлагал цветы на могилу Анатолия Собчака.

Оказалось, что среди тех, кто сумел прорваться на это мероприятие, была журналист ФАН Александра Байдикова. И руководство BBC это крайне возмутило. Настолько, что они посвятили этому обстоятельству отдельную публикацию.

«Члену «Единой России» Александре Байдиковой, ожидавшей на улице появления президента около часа, удалось занять наиболее удачную позицию для этой встречи. Путин говорил с Зинаидой Беликовой, практически глядя в камеру зеленого смартфона Александры, а кремлевскому оператору пришлось снимать затылок президента», — написали журналисты BBC в материале «Вся петербургская рать».

Суть претензий английских журналистов к ФАН и Байдиковой – как корреспондент ФАН смогла прорваться к первому лицу государства.

Отвечаем: смогла, потому что она хороший журналист. А журналисты BBC не смогли, потому что неспособные или, того хуже, ленивые.

А вот еще цитата из материала коллег:

«Александра Байдикова знакома «Би-би-си» не как журналист, а как начальник отдела комментирования РИА ФАН – ключевого СМИ медиахолдинга «Патриот» (так официально называется «фабрика медиа» Пригожина). Отдел комментирования во главе с Байдиковой появился в РИА ФАН весной 2019 года, его деятельность напоминала тактику «троллинга»: сотрудники оставляют комментарии под публикациями в соцсетях, используя в аккаунтах ники со словом ФАН».

То есть журналисты BBC сами признают, что ФАН однажды устроил им интервью с Александрой, а затем, спустя два месяца, вспомнили об этом и обнаружили нашу журналистку на публичной встрече с президентом России. Что ж, это мощное расследование, можем только порадоваться за наших английских коллег.

Заметим, что гневная риторика BBC коснулась и подразделения, в котором работает Александра. Это, разумеется, тоже публичный проект, о котором ФАН публично и подробно рассказывал год назад – речь идет о сотрудниках ФАН, которые консультируют пользователей соцсетей в комментариях к новостным материалам. Консультанты публикуются под своими именами и указанием на ФАН, т.е. не являются анонимными троллями, как нафантазировали журналисты BBC. И эта работа нужна и важна – прежде всего для того, чтобы пользователи социальных сетей получали бы не одностороннюю информацию, как хотелось бы BBC, а объективную. И Александра с этой работой хорошо справляется – иначе бы ее работа не вызывала бы такую реакцию наших английских коллег.

Подчеркнем, что редакция ФАН уважает право своих журналистов на свободу самовыражения и мы только приветствуем участие их в таких проектах, как собственные телеграмм-каналы или социальные сети. Укорять за это наших журналистов – ханжество со стороны BBC, тем более, что журналисты BBC сами активно используют подобные площадки, и также в частном порядке.

Редакция ФАН сообщает BBC, что их еще ждет немало открытий о возможностях и способностях журналистов ФАН. BBC стоит задуматься о компетентности собственных журналистов, которым, вместо слежки за коллегами стоило бы внимательней приглядывать за мировой информационной повесткой и успевать прибывать на важные новостные события самим.