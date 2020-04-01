Астролог Любимова рассказала, что ожидает герцога и герцогиню Сассекских

Москва, 1 апреля. Герцог Сассекский, принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган Маркл официально прекратили выполнять королевские обязанности. Отныне семья сохраняет свой титул, однако не может использовать его в коммерческих целях. Астролог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова рассказала, какая судьба ждет королевскую семью в будущем.

Специалист отметила роль и характер Маркл. По мнению Любимовой, пока принц влюблен в свою супругу, «та прокрутила всю эту историю и выдернула его из семьи».

«Потому что тут, с точки зрения психологии, если женщина в первые три года совместной жизни с мужчиной не расставляет все по своим местам, то дальше уже шансов нет», – считает Лилия Любимова.

Она также отметила, что герцогиня Сассекская отлично умеет добиваться своих целей, без скандалов и истерик. Астролог считает, что некоторым женщинам стоит взять это на заметку и действовать также мягко, но неуступчиво. Она также порекомендовала супруге принца Уильяма, Кейт Миддлтон, поучиться у Маркл.

По мнению Любимовой, Меган Маркл теперь ничего не мешает развиваться в индустрии моды и кино, однако с ее супругом ситуация сложнее.

«Принцу Гарри будет сложно, потому что он человек, настроенный на общественную жизнь. Ему важна карьера, он привык жить на деньги других людей, он привык достаточно свободно распоряжаться чужими деньгами, в частности королевской казной. У него впереди не очень хорошие времена», – прокомментировала Любимова в беседе с «Инфореактором».

Эксперт предположила, что у герцога Сассекского могли остаться какие-то скрытые источники дохода. Она также считает, что принцу стоит попытаться начать карьеру в политической или общественной сфере.