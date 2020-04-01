Москва, 1 апреля. Департамент здравоохранения Москвы приступил к выполнению поручения президента России Владимира Путина, мобилизовав все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. К работе будут подключены как федеральные клиники, так и частные, и региональные.

О необходимости привлечь к борьбе с распространением вируса региональные и частные медицинские учреждения заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения корпуса № 6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого.

«В соответствии с поручением Президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что речь идет о непростой и тяжелой работе, которая требует от персонала тщательной подготовки, морального настроя на сложную работу, а также перестройки самих помещений и изменения действующей системы логистики.

Ожидается, что первый этап работ по переоборудованию помещения ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого завершится 6 апреля. Второй этап окончится 14 апреля. После этого медицинское учреждение сможет принимать на 45% больше пациентов, кроме того в корпусе появятся 24 реанимационные койки. При острой необходимости увеличить число мест в больнице можно будет в два раза, сохранив обеспечение кислородом для каждого пациента.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».