Издательство Bubble выпустило серию онлайн-комиксов про борьбу с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Российское издательство Bubble Comics выпустило серию онлайн-комиксов, посвященных борьбе с опасной китайской инфекцией. На данный момент в свет вышли семь выпусков. Авторы комикса считают, что их истории поднимают настроение и помогают отвлечься от негативной стороны вопроса.

Отмечается, что главные герои комикса сражаются с коронавирусной инфекцией в меру своих возможностей.

«Нам весело делать такую историю, а людям — бесплатный и позитивный онлайн-контент!» — рассказали создатели комикса.

Они добавили, что будут увеличивать накал страстей по ходу развития сюжетной линии комикса. Атмосфера будет постепенно нагнетаться, а финал истории должен приятно удивить читателей. По словам создателей, все будет весело и человечество справится со всеми напастями, передает «Инфореактор».

«По пятницам мы выкладываем пять частей комикса, написанных за неделю, в динамичном видеоролике. Возможно, потом когда-нибудь озвучим его и выпустим эдакий мульткомикс», — сообщили в издательстве.

Читатели очень тепло приняли новый проект. Приключения героев вызывают живой интерес у аудитории, которая наблюдает за персонажами в мире, далеком от привычной вселенной Bubble.

«Хотели бы, конечно, чтобы в реальности коронавирус был побежден быстрее, чем в нашем комиксе», — заявили в Bubble.

По мнению авторов комикса, их проект поможет людям смотреть с оптимизмом на любые сложности, а также не отчаиваться перед лицом возникающих трудностей. Кроме того, за их чтением можно прекрасно провести время в период самоизоляции.