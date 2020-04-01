Пушков ответил озабоченному сдерживанием России генералу США поговоркой про вшей и баню

Москва, 1 апреля. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который во время пандемии коронавируса все еще думает только об одном: как сдержать Россию.

«Кому что, а вшивому все баня снится. Экс-командующего и в условиях пандемии волнует одно: не помешают ли закрытые границы военной мобильности НАТО и «сдерживанию» России», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

При этом Пушков уверен, что как только ситуация с распространением коронавируса начнет улучшаться, «эта публика запустит новую волну русофобии на Западе».

Ранее Ходжес в интервью Defence24, перевод которого представляет RT, выразил уверенность, что в ближайшее время ЕС надо подготовиться к возможной переброске войск НАТО через свою территорию. По его мнению, эпидемия COVID-19 показала слабые в возможностях передвижения войск Альянса.

Более того, он считает, что целью России является возможность наносить безнаказанно удары по членам НАТО и тем самым ослабить весь Альянс.

Ходжес уточнил, что россиянам и «другим потенциальным противникам» может прийти понимание того, что войска НАТО не могут передвигаться также быстро, как они. А следовательно, может «возникнуть соблазн нанести небольшой удар» по какому-нибудь союзнику Альянса.

«Если бы они совершили это безнаказанно, потому что подкрепление пришло бы слишком поздно, это стало бы доказательством тому, что Альянс не может успешно защищать своих членов. Таким образом они серьезно ослабили бы его, что, конечно, является их целью», — разъяснил он.

Чтобы подобной ситуации избежать, американский военный советует Европе быть более открытой для войск НАТО.