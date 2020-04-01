Актриса Артемьева назвала «солнечной дурой» свою героиню из сериала «Сваты»

Москва, 1 апреля. Российская актриса Людмила Артемьева, исполнившая роль Ольги Ковалевой в комедийном сериале «Сваты», поделилась размышлениями о характере своей киношной героини. Об этом артистка сообщила своим подписчика в Instagram.

Артемьева призналась, что до сих пор не разгадала своего персонажа. Несмотря на то, что Ольга Ковалева является постоянным персонажем всех сезонов сериала, Артемьева не перестает ей удивляться.

«Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе!» — написала актриса.

Актриса назвала свою героиню «солнечной дурой», которая в тоже время может быть «невероятной умницей». Ольга Ковалева обладает противоречивым характером. Эта женщина может быть терпеливой, тактичной и интеллигентной, но способна на совершенно сумасшедшие поступки, передает телеканал «360».

Ранее актриса Людмила Артемьева сообщила, что оставит роль Ольги Ковалевой в сериале «Сваты». Съемки нового седьмого сезона стартовали уже без Артемьевой. Отмечается, что съемочный процесс приостанавливали из-за запрета сериала на территории Украины.

Напомним, что первый эпизод украинского комедийного телепроекта «Сваты» вышел на экраны в декабре 2008 года. Его созданием занимается «Студия Квартал-95», которая была основана в 2003 году нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.