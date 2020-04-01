Украинский политолог рассказал, как Зеленский потерял всех своих соратников

Киев, 1 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский лишился своих соратников, с которыми начинал политическую карьеру. Об этом заявил политолог Дмитрий Джангиров в эфире интернет-канала «Капитал».

По его словам, Зеленский потерял поддержку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который на первом этапе был политтехнологом нынешнего президента Украины. Пути Зеленского и Разумкова разошлись после внесения в Раду скандального закона о рынке земли.

«Возвращаясь к президенту, я хочу сказать, что он потерял уже почти всех людей, с которыми он пришел. Было показательным, что Разумков от него отвернулся», — пояснил Джангиров.

Напомним, 31 марта Верховная рада на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Согласно тексту закона, право на приобретение земли получат только украинские граждане и компании. При этом закон предполагает конфискацию сельскохозяйственных земель, если они окажутся в собственности граждан России или российских компаний.

Принятие данного документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.