Роулинг открыла сайт по вселенной Гарри Поттера, чтобы скрасить детям карантин

Лондон, 1 апреля. Известная британская писательница Джоан Роулинг запустила новый сайт по вселенной Гарри Поттера — Harry Potter At Home, чтобы дети не скучали, сидя дома на карантине.

«Родителям, учителям и воспитателям, работающим над тем, чтобы детям было весело и интересно, пока мы все на карантине, может пригодится немного волшебства, поэтому я с удовольствием запускаю Harry Potter At Home», — пишет она в Twitter.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

На сайте будут выкладываться различные статьи, загадки, викторины для детей. Кроме того, в апреле гости портала смогут бесплатно скачать первую книгу саги о мальчике-волшебнике — «Гарри Поттер и Философский камень», которая доступна на 20 языках.

Напомним, что серия романов о Гарри Поттере вошла в список лучших мировых бестселлеров. Книги издавались с 1997 по 2016 годы и были экранизированы. Роулинг также писала для взрослой аудитории. Из-под ее пера вышли криминальные романы «Зов Кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла» и «Смертельная белизна». Кроме того, она готовила сценарий для фильмов во вселенной Гарри Поттера — дилогии «Фантастические твари».

Примечательно, что «Смертельная белизна» (книга написана под псевдонимом Роберта Гэлбрейта) тоже вошла в топ лучших бестселлеров в начале 2020 года. Главную конкуренцию Роулинг составил норвежский писатель Ю Несбе со своим романом «Нож».

В тройку бестселлеров также вошел мелодраматический роман «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса. По словам главы Роспечати Михаила Сеславинского, в первом полугодии в России издали более 54,8 тысячи книг и брошюр тиражом более 194 миллионов экземпляров.