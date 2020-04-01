Названы 10 самых смешных имен деревень и сел в России

Москва, 1 апреля. Названия населенных пунктов в Краснодарском крае, Удмуртии и Смоленской области оказались самыми смешными в России. Об этом свидетельствует исследования отзывов в Интернете, проведенные порталом ТурСтат.

Рейтинг самых веселых имен населенных пунктов был составлен в честь 1 апреля – Дня смеха в России. Первое место в списке занял хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае.

Далее идут село Балдейка в Удмуртии, деревня Бодуны в Смоленской области, деревня Жадины в Новгородской области, село Лох в Саратовской области, деревня Зады в Иркутской области, деревня Пуково в Тверской области, деревня Попки в Псковской области, село Хохотуй в Забайкальском крае и хутор Хренище в Воронежской области.

Напомним, ранее исследователи опубликовали список самых экологически чистых регионов России. В рейтинг вошли преимущественно сельскохозяйственные и малонаселенные регионы. В тройке лидеров — Тамбовская и Белгородская области, Алтай.

В рейтинге также оказались Республика Коми, Чукотка, Магаданская и Курская области. Почетное пятое место досталось Москве.

В комитете по природопользованию Петербурга отметили, что охрана окружающей среды является приоритетным направлением для городских властей. Инспекторы регулярно проводят рейды для предотвращения нарушений в сфере экологии.