В Сети появились эскизы возможного облика новой «Волги» на базе Aurus

Москва, 1 апреля. Художники сайта Колеса.ру попытались представить, как будет выглядеть новая «Волга» на базе Aurus, информация о разработке которой появилась в феврале. Разработчики пока не предоставили никакой информации о готовящейся новинке, поэтому художники проявили фантазию и нарисовали ее сами.

Дизайнеры нарисовали седан, очень похожий на сам Aurus, имеющий характерную решетку радиатора и корму с новыми горизонтальными фонарями.

Напомним, что «Волга» является одним из культовых отечественных автобрендов, который ведет свою историю с 1956 года. Именно тогда появился ГАЗ-21. Последние автомобили марки «Волга» были выпущены в 2009 году, затем производство этого автомобиля было прекращено.

Существовали разные слухи о том, будут ли вновь выпускаться автомобили под маркой «Волга». Например, некоторые источники утверждали, что под старым названием будет выходить грузопассажирский фургон. Однако уже в феврале этого года стало известно, что отечественные автопроизводители намерены возродить именно седан, который будет выпускаться на базе Aurus Senat. Новая «Волга» должна получить более короткую базу, что уменьшит ее габариты и сделает этот автомобиль полноценным представителем бизнес-класса.

Как сообщил ранее генеральный директор компании Адиль Ширинов, производитель люксовых российских автомобилей Aurus собрал уже более 700 предзаказов на премиальные машины.

В октябре 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Aurus собрал уже более 600 предзаказов. По словам Ширинова, сейчас 65 заявок находятся на преддоговорной стадии — эти клиенты уже готовы подписывать контракт.