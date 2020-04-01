В России выпустили футболки в поддержку медиков и заболевших коронавирусом

Москва, 1 апреля. Телеканал RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с пневмонией нового типа COVID-19. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказала главный редактор канала Маргарита Симоньян.

По ее словам, деньги от продажи футболок будут направлены на нужды пострадавших от эпидемии коронавируса.

«Вот такие футболки мы выпустили, чтобы поддержать моральный дух врачей и пациентов. <...> Деньги наш проект «Дальше действовать будем мы» потратит на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса», — написала Симоньян.

В продажу футболки поступили в двух вариантах: с надписями «Скоро обнимемся» и «Каждый врач — главный».

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных в РФ достигло отметки в 2777 человек. Выздороветь смогли 190 пациентов, 24 погибли. Для диагностики ранее неизвестного заболевания российские медики провели свыше 536 тестирований.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа в конце 2019 года сообщили власти КНР. Первые заболевшие были обнаружены в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизирована, очаг распространения COVID-19 переместился в США и Европу.