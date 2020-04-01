Названы самые популярные фильмы во время эпидемии коронавируса

Москва,1 апреля. Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.

По данным портала «Кинопоиск», за минувшие две недели наиболее популярным стал триллер Стивена Содерберга «Заражение». Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет и Джуд Лоу.

Вторую строчку рейтинга занимает криминальный боевик Гая Ричи «Джентльмены». На третьем месте комедия «Холоп» российского кинорежиссера Клима Шипенко. Кроме того, рейтинг вошли кинофильмы «Бладшот», «Тролли. Мировой тур», «Лед-2», «Человек-невидимка», «Отель Белград», «Достать ножи», а также «Паразиты».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. От коронавируса скончались более 42 тысяч человек.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен тотальный обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.