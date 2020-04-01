Комаровский рассказал о методах борьбы с тяжелой формой коронавируса 

Москва, 1 апреля. Своевременное назначение антибиотиков поможет избежать осложнений при пневмонии. Подобные меры будут иметь эффект в том случае, если болезнь имеет бактериологическое происхождение. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Комаровский отмечает, что если заболевание было спровоцировано вирусом, то бороться с недугом можно только за счет собственного иммунитета. Он подчеркнул, что не существует каких-либо лекарств, спасающих от тяжелой формы коронавируса. Есть категория экспериментальных препаратов, но их назначают только в самых экстренных случаях.

По словам врача, облегчить последствия коронавирусной пневмонии поможет уход за собой и укрепление иммунитета, передает «Экономика сегодня».

«Ухудшение определяется исключительно тем, как вы следите за собой. Каким воздухом вы дышите, какое у вас настроение, есть ли у вас запасы энергии в организме, можете ли вы себе позволить нормально питаться», — рассказал Комаровский.

Ранее Комаровский озвучил худший сценарий эпидемии опасной китайской инфекции из возможных. Он рассказал, что его уже можно наблюдать в некоторых европейских странах.