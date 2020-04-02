Сирия, 2 апреля. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили осведомителя сирийской разведки в Идлибе. На севере Алеппо группа неизвестных совершила попытку покушения на высокопоставленного боевика СНА. На востоке Дейр-эз-Зора был обнаружен неопознанный обезображенный труп. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: подверглись минометному обстрелу со стороны террористов в районе Серакиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла из артиллерии позиции курдских боевиков на севере Хасаки; убила мирную жительницу на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери на севере Хасаки; подозреваются в убийстве мирного жителя на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: казнила гражданского, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой САА; атаковала позиции сирийской армии на юге Идлиба.

ВС Турции: направили конвой материально-технического обеспечения в Идлиб.

Международная коалиция: провела патрулирование и направила конвой военной техники в Хасаку.

Провинция Алеппо

Боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии» застрелили женщину в городе Африн. По данным местных источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), боевики попытались выселить семью езидов из их дома, чтобы перепродать его, однако встретили сопротивление. В ответ боевики открыли беспорядочную стрельбу во дворе, в результате чего была тяжело ранена одна женщина. Напомним, что протурецкие группировки регулярно совершают преступления против мирных жителей оккупированных ими территорий, вводя новые налоги, проводя принудительные вербовки и выгоняя местных из их домов, для дальнейшей перепродажи их земельных участков.

К востоку от города Манбидж произошло столкновение отрядов «Сирийской национальной армии» с членами военного совета Манбиджа, подконтрольного Отрядам народной самообороны (YPG). Боевики СНА атаковали базы YPG у деревни Яшли и обстреляли пункты военного совета в поселке Тель ас-Сайяд.

Начальник отделения полиции «Сирийской национальной армии» в городе Аль-Баб пережил попытку покушения. Как сообщает новостное агентство Step News, Абу Башар Тамро покинул утром участок и садился в свой автомобиль, когда группа неизвестных открыла по нему огонь из автоматов. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, с которыми был доставлен в городской госпиталь. Нападение связывают с деятельностью другой протурецкой группировки – «Ахрар аш-Шаркыя». Тремя днями ранее военная полиция СНА в ходе перестрелки на рыночной площади смертельно ранила главу разведки «Ахрар аш-Шаркыя» Абу Расула, что вызвало затянувшийся междоусобный конфликт. Позднее, Telegram-канал @rybar передал, что конфликт между группировками был прекращен. Морально-психологическое управление «Сирийской национальной армии» заставило враждующие стороны прекратить конфликт.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке Дейр-эз-Зора было найдено обезображенное тело. Как сообщает портал Euphrates Post, неопознанный труп со следами пыток и огнестрельным ранением был обнаружен в окрестностях города Шхиль у речной переправы. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство. Тело было направлено на опознание в городской морг. Отметим, что данные территории находятся под оккупацией боевиков «Демократических сил Сирии».

В восточной части провинции прогремел мощный взрыв. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, заминированный автомобиль SDF взорвался в окрестностях поселка Ас-Сабха. В минировании автомобиля подозревают «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Провинция Даръа

Агентство Baladi Network сообщило, что в поселке Инхил группа неизвестных совершила покушение на члена городского совета. Вооруженные люди открыли огонь по нему на улице, мужчина скончался на месте. Также нападение «спящих ячеек» боевиков было совершено в северо-западной части провинции в городе Тафас, где был убит мирный житель. По данным источника общее количество вылазок в провинции выросло с июня 2019 года до 380 случаев. Количество пострадавших выросло до 225 человек, среди которых 47 человек – мирные жители, включая детей и женщин. Военные аналитики связывают серию нападений на представителей официальной власти с деятельностью боевиков из бывшего состава «Южного фронта», которые получают поддержку от международной коалиции и продолжают подпольную деятельность.

Провинция Идлиб

На юге провинции сирийская армия продолжила вести огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на серию провокаций в районе города Серакиб. По информации портала Masar Press Net, подразделения САА открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам боевиков у деревни Кансафра. Взаимный ракетный обстрел также отмечался на рассвете в районе деревни Салихия, у города Кафр-Увейд с применением танков были атакованы укрепленные огневые точки боевиков. По информации источника в сети Twitter (IdlibEn), ВС Турции вмешались в перестрелку и атаковали линии обороны сирийской армии у Серакиба

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» публично казнили мужчину по имени Рифат Дакка, обвиняемого в шпионаже в пользу правительственных войск. Расправа произошла в поселке Дженудие. По информации источника, у убитого был изъят мобильный телефон, на который он записывал аудиосообщения с указанием мест дислокации террористов, в частности, в районе города Кабана.

Провинция Хасака

На севере провинции произошло боестолкновение на линии разграничения сил «Сирийской национальной армии» и «Демократических сил Сирии». По информации агентства Deir Ezzor, курдские боевики предприняли попытку проникнуть в зоны контроля турецкой армии у поселка Абу-Расин, спровоцировав на ответные боевые действия протурецких боевиков. Укрытия SDF были подвергнуты интенсивному обстрелу из артиллерии.

Как передает портал Alk Habour, колонна военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением пересекла границу через незаконный погранпереход «Аль-Валид», после чего направилась к американской военной базе у города Аш-Шаддади. ВВС США провели разведку в воздушном пространстве над городом.

К востоку от лагеря беженцев «Аль-Хол» были обнаружены два трупа. По данным агентства Alk Habour, убитые – члены сил внутренней безопасности SDF «Асайиш», по предварительной версии, оба были заколоты ножами.

Источник также сообщил, что в районе Гувейран города Хасака «Асайиш» продолжают прочесывать в местность и повышать меры безопасности в связи с бегством ряда заключенных террористов «Исламского государства» из тюрьмы «Ас-Сина».

1 Организация запрещена на территории РФ.