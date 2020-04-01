На Украине анонсировали введение режима «все в масках» из-за коронавируса

Киев, 1 апреля. На Украине могут ввести режим «все в масках», а также предпринять дополнительные карантинные меры с 6 по 24 апреля. Подобные решения связаны с приближающимися пасхальными праздниками, на которые должен прийтись пик заболеваемости опасной китайской инфекцией.

Введение особого «масочного» режима и других ограничительных мер обсудил президент Украины Владимир Зеленский на совещании штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Зеленский заявил, что карантин необходим, передает «ФедералПресс».

«Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам», – заявил украинский лидер.

В данный момент правительство составляет списки малоимущих граждан, которым будет предоставлена финансовая поддержка во время карантина.

Отмечается, что осложнение ситуации с коронавирусом анонсировано на период пасхальных праздников. По имеющейся информации, власти ведут переговоры с представителями украинских телекомпаний, которые должны организовать трансляции богослужений из храмов.