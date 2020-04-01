Собчак отказалась идти в реалити-шоу за 600 тыс. долларов

Москва, 1 апреля. Известная российская телеведущая Ксения Собчак отказалась становиться ведущей в новом реалити-шоу Валерия Комиссарова «Битва престолов».

«Публичная оферта» была сделана Комиссаровым, когда Собчак брала у него интервью для нового выпуска своего YouTube-шоу. Собеседник предложил платить по 300 тыс. долларов в месяц, если Собчак согласится стать ведущей, но это предложение не заинтересовало теледиву. Тогда Комиссаров решил поднять ставки и предложил ей сразу 600 тыс. долларов за два месяца съемок.

«Даю публичную оферту, можете отдать эти деньги в детские дома, дома престарелых, Максиму Витаргану — он и то, и другое, и третье», — пошутил он.

Однако и это предложение не изменило позиции Собчак. Отметим, что Комиссаров является создателем популярного реалити-шоу «Дом-2», благодаря которому Ксения в свое время смогла сделать себе имя. В 2014 году передача сменила владельца (автор «Дома» считает, что шоу у него «отжали» и воспринимает это как предательство), поэтому через некоторое время Комиссаров придумал совершенно новый формат, который воплотился в «Битве престолов».

Участникам предлагается примерить на себя роль представителей разных средневековых социальных слоев — королей, министров, шутов и так далее. Каждую неделю им предстоит меняться ролями и плести интриги, чтобы свергнуть конкурентов и захватить престол. Специально для шоу построили крепость и создали декорации средневековья, чтобы участники игры не выбивались из образов.