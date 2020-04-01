В Госдуме оценили возможное продление нерабочей недели

Москва, 1 апреля. Государство должно взвесить все обстоятельства и выбрать «меньшее из зол». Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить нерабочую неделю для борьбы с коронавирусом.

По его словам, работодатели уже бьют тревогу, а продление карантина приведет к еще большим экономическим потерям.

«С другой стороны, есть и работники, которые получали зарплату в конверте. Они понимают, что будут получать минимум, который зафиксирован в трудовом договоре. Если говорить про экономику страны, то любой выходной для нее — сильный удар», — заявил Нилов.

Парламентарий также отметил, что в такой непростой ситуации государство должно выбрать «меньшее из двух зол».

«Поэтому и предлагаются всевозможные решения. Это вынужденные меры, чтобы не допустить распространения заболевания», — резюмировал депутат Госдумы.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых зарегистрированы в Москве. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 190 пациентов, 24 скончались. Для выявления COVID-19 власти провели свыше 536 тысяч тестирований.