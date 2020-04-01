Комиссаров рассказал Собчак, как подбирал ведущих для реалити-шоу «Дом-2»

Москва, 1 апреля. Героем очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» стал продюсер Валерий Комиссаров, известный, как создатель реалити-шоу «Дом-2». В интервью Ксении Собчак он рассказал, почему на роль телеведущей в скандальном шоу он взял именно ее.

Первым телеведущими «Дома-2» стали Ксения Собчак и Ксения Бородина. Затем ведущей стала одна из его участниц Ольга Бузова. По словам Комиссарова, Собчак подкупила его своей «многослойностью».

«Вы как Шрек. Помните, Шрек говорил: «Я как луковица, у меня много слоев». Вы — разная», — объяснил Комиссаров.

Кандидатуру Бородиной продюсер объяснил ее удачной работой с ним во времена другого скандального шоу – «Окна». Комиссаров рассказал, что придумал ей фамилию «Бородина» вместо Амоева и выбрал второй ведущей, так как та – «полная противоположность Собчак».

«Она, прошу прощения, была и остается безумно сексуальной, у нее восточная красота. При этом она прямолинейна. Это ровно то, что хочет зритель», — объяснил Комиссаров.

Выбор Бузовой на роль ведущей Комиссаров объяснил ее «потрясающей» простотой, сравнив ее с персонажем народных сказов Емелей-дурачком.

«Емеля-дурачок, которая говорит: езжайте-ка ведра сами. И все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — сказал продюсер.

Напомним, что ранее Собчак снимала цикл передач о московских клиниках, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Несмотря на то, что Собчак была в защитном костюме, она решила перестраховаться и провести две недели дома.