Экономист Хазин заявил о предстоящей победе РФ на нефтяном рынке

Москва, 1 апреля. Экономическая модель, в соответствии с которой страна получала доход от нефтяной ренты, завершила свое существование. Но в сложившейся ситуации у России есть неплохие шансы для восстановления экономического роста. Такой прогноз сделал экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, предыдущая модель подразумевала получение дохода от завышенной нефтяной ренты, цена на которую формировалась за счет искусственно приподнятой стоимости нефти. Однако в нынешней ситуации о ней можно забыть, считает Хазин.

Он также предположил, что более всего в сложившейся ситуации пострадают США и Европа, в отличие от других участников процесса.

«Мы можем выиграть сильнее всех, потому что мы можем повторить фокус индустриализации 30-х годов прошлого века», – цитирует Хазина «ПолитПазл».

При этом он отметил, что после России останется реализовать колоссальный экономический ресурс, которого может хватить на 20 лет.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России. Он также добавил, что сейчас обсуждает обстановку на рынке черного золота с ОПЕК и президентом США Дональдом Трампом, который также обеспокоен обвалом цен.

По словам национального лидера, производители и потребители нефти должны выработать решения по смягчению ситуации.