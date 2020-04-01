Сирия, 1 апреля. Боевики «Сирийской национальной армии» застрелили женщину в Алеппо. На востоке Даръа группа неизвестных совершила два покушения на мирных жителей. На севере Хасаки произошло столкновение протурецких сил с курдскими бандформированиями. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла из артиллерии позиции курдских боевиков на севере Хасаки; убила мирную жительницу на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): предприняли попытку проникнуть в зоны контроля турецкой армии в Хасаке.

ВС Турции: направили конвой материально-технического обеспечения в Идлиб.

Провинция Алеппо

Боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии» застрелили женщину в городе Африн. По данным местных источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), боевики попытались выселить семью езидов из их дома, чтобы перепродать его, однако встретили сопротивление. В ответ боевики открыли беспорядочную стрельбу во дворе, в результате чего была тяжело ранена одна женщина. Напомним, что протурецкие группировки регулярно совершают преступления против мирных жителей оккупированных ими территорий, вводя новые налоги, проводя принудительные вербовки и выгоняя местных из их домов, для дальнейшей перепродажи их земельных участков.

Провинция Даръа

Агентство Baladi Network сообщило, что в поселке Инхил группа неизвестных совершила покушение на члена городского совета. Вооруженные люди открыли огонь по нему на улице, мужчина скончался на месте. Также нападение «спящих ячеек» боевиков было совершено в северо-западной части провинции в городе Тафас, где был убит мирный житель. По данным источника общее количество вылазок в провинции выросло с июня 2019 года до 380 случаев. Количество пострадавших выросло до 225 человек, среди которых 47 человек – мирные жители, включая детей и женщин. Военные аналитики связывают серию нападений на представителей официальной власти с деятельностью боевиков из бывшего состава «Южного фронта», которые получают поддержку от международной коалиции и продолжают подпольную деятельность.

Провинция Идлиб

Колонна грузовиков с бетонными блоками и строительными материалами прибыла в Идлиб из Турции. По информации портала Step News, вечером конвой пересек границу через КПП «Кафр-Лусин», после чего направился к наблюдательным пунктам турецкой армии у трассы М4, где в настоящее время турки укрепляют свои позиции.

Провинция Хасака

На севере провинции произошло боестолкновение на линии разграничения сил «Сирийской национальной армии» и «Демократических сил Сирии». По информации агентства Deir Ezzor, курдские боевики предприняли попытку проникнуть в зоны контроля турецкой армии у поселка Абу-Расин, спровоцировав на ответные боевые действия протурецких боевиков. Укрытия SDF были подвергнуты интенсивному обстрелу из артиллерии.

По информации медиаресурса Masar Press Net, отряды «Сирийской национальной армии» обезвредили несколько кустарно изготовленных мин, установленных курдскими боевиками в окрестностях Рас аль-Эйна.