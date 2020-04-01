Марков обвинил «американское глубинное государство» в замалчивании помощи России для США

Американский народ обязательно по достоинству оценит гуманитарную помощь, которую Российская Федерация отправила в США — если, конечно, у него будет возможность это узнать. В Соединенных Штатах есть крайне влиятельные силы, которым очень бы хотелось умолчать о том, как страна, из которой они долгие годы лепили образ врага, теперь спасает жизни простых американцев. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление посла России в США Анатолия Антонова, сделанное им в преддверии прибытия борта ВКС РФ Ан-124 с гуманитарным грузом. Российский дипломат отметил, что наша страна «протягивает руку помощи американскому народу» и что «сейчас не время для распрей». Тем не менее, продолжил он, «всегда были и будут те, кто перед лицом даже такой опасности продолжит подвергать сомнению необходимость сотрудничества».

Марков выразил солидарность Антонову и рассказал, кому именно выгодно продолжать выставлять направляемую в США из России помощь в невыгодном свете, а то и попросту замалчивать информацию о самом факте ее оказания. И это отнюдь не президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — как раз он благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за те усилия, что тот предпринимает для спасения его нации. По словам политолога, врагами РФ в этом разрезе выступают представители «американского глубинного государства».

«В общих чертах это люди из бюрократическо-олигархических структур внутри США, — рассказал эксперт. — Они ликвидировали свободу слова в Америке и сейчас бросят все силы, чтобы простой народ не узнал о той поддержке, что мы оказываем ему. Делается это для продолжения «гибридной войны», которую эти люди ведут против нашей страны с целью устроения в ней государственного переворота».

По словам собеседника ФАН, «американское глубинное государство» состоит прежде всего из работников Центрального разведывательного управления США, Пентагона, а также руководителей средств массовой информации и ключевых финансовых фондов.

Марков также прокомментировал высказывание Антонова, в котором тот выразил надежду, что и Соединенные Штаты, в свою очередь, если возникнет необходимость, помогут нашей стране. Политолог рассказал, на поддержку каких государств Россия может рассчитывать в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации.

«Во-первых, это огромный и сильный Китай, — уверен эксперт. Во-вторых — маленькая, но имеющая одну из лучших в мире систем здравоохранения Куба. В третьих, мы вполне можем надеяться на помощь Италии, Испании и ряда других государств, которые совершенно без энтузиазма, «из-под палки», принимают участие в санкционной войне против РФ. Ну и, в конце концов, нельзя забывать про наших соседей с постсоветского пространства, со многими из которых мы имеем отличные отношения».

Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля, всего в мире обнаружено 905 279 случаев заболевания COVID-19. При этом 190 710 человек — выздоровели, а 45 371 — погибли. Число заболевших в РФ — 2777 (190 — вылечились, 24 — умерли).