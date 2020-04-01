Путин назвал плюсы перехода властей на удаленную работу

Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на плюсы дистанционной работы властей. По его мнению, это может понравиться москвичам, поскольку уменьшится количество машин с мигалками.

В среду глава государства провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, социально-экономические проблемы. Подводя итоги совещания, Путин отметил плюсы удаленной работы.

«Ну, и что касается такого формата, я думаю, нам это может понравиться. Потому что, во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице», — заявил он.

Российские власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Министерство финансов РФ зарезервировало более 1,4 трлн рублей на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавируса в России, передает «Газета.ру». По его словам, Госдума и Совфед уже одобрили необходимые законопроекты, предусматривающие реализацию этих средств.