Врач Болибок рассказал об эффективности пряностей в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Действие пряностей, и в том числе имбиря, связано с реакцией на них крови, чем пользуются для профилактики сезонных заболеваний. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, кровь содержит специальные защитные вещества. Когда человек пробует пряность, слизистые оболочки рта, горла и носоглотки реагируют на это раздражением.

«Кровь приливает к слизистой возникает состояние активной гипермии, мы ощущаем тепло в горле, на языке, щеках. И кровь приносит защитные факторы — интерфероны, которые в крови находятся и лейкоциты, которые потом будут бороться с инфекциями», — пояснил Болибок.

Именно этот механизм позволяет защитить организм от разнообразных заболеваний.

«Пряности употребляют для профилактики сезонных простуд», — резюмировал врач.

Иммунолог рекомендует для профилактики вирусных заболеваний употреблять в пищу мед, травы и перец. А из имбиря можно приготовить сбитень, который также будет полезен.

Кроме того, медики советуют для защиты от коронавируса разнообразить рацион продуктами средиземноморской диеты, то есть яйцами, рыбой, овощами, фруктами и бобовыми.

Диетолог Маргарита Королева отмечает, что имбирь и чеснок можно вполне заменить луком и лимоном. Для укрепления иммунитета она рекомендует пить больше жидкости и потреблять фруктов, передает телеканал «360».