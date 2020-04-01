Доктор Зайцев рассказал об основных ошибках при совершении покупок в период эпидемии

Москва, 1 апреля. Подхватить коронавирус в продуктовом магазине можно, если там находится зараженный человек. Обезопасить себя от неприятностей помогут простые правила, которых нужно придерживаться во время похода за покупками. Об этом рассказал отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Зайцев советует заранее составлять список необходимых продуктов, которые вы планируете приобрести в магазине. Время нахождения в продовольственных лавках необходимо свести к минимуму, потому что они являются общественными местами.

«Стараясь сэкономить, мы подолгу выбираем, сейчас не нужно перебирать, выбирать, а, следуя своим принципам соотношения цена-качество, довериться выбору тех продуктов, которые есть в наличии в настоящий момент», — рассказал Зайцев.

Он также советует брать уже расфасованные по упаковкам товары, а также всегда иметь при себе средства для дезинфекции. Обрабатывать руки необходимо перед входом в магазин, передает «НьюИнформ».

«Сейчас даже капусту заворачивают в стретч-пленку», — говорит Зайцев.

Он подчеркнул, что некоторые люди не обращают внимания на свою привычку слюнявить пальцы, чтобы раскрыть пакет или отсчитать бумажные купюры. В нынешних условиях подобные привычки могут стать губительными, поэтому так делать не следует.

«Есть категория людей в возрасте, которые расплачиваются только бумажными купюрами. В идеале, конечно, расплачиваться банковскими картами, тем более что сейчас все они снабжены бесконтактной функцией списывания средств, не нужно даже вводить пин-код», — пояснил эксперт.

Также следует отказаться от коллективных походов за покупками. Отправлять в магазин лучше кого-нибудь одного. Запасаться продуктами нужно впрок, поэтому с тяжелыми пакетами лучше всего справится член семьи мужского пола.