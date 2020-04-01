Al Araby назвало самоубийством затеянную Эр-Риядом ценовую войну за нефть

Эр-Рияд, 1 апреля. Затеянная саудовским наследным принцем ценовая война за нефть является самоубийством для королевства. Об этом пишет арабское издание Al Araby.

Автор статьи напомнил, что Россия зависит от нефти намного меньше, чем Саудовская Аравия, которая получает от продажи углеводородного сырья две трети всех своих доходов, поэтому «дуэль с русским медведем» может выйти Эр-Рияду боком.

Несмотря на внешнее благополучие, дела у Саудовской Аравии в последние годы идут не слишком хорошо. За последние 18 лет доля налогов в доходах бюджета выросла с 4,4% до почти одной трети, а профицит сменился дефицитом.

«Саудовская Аравия — это пример государства-рантье, уязвимого перед лицом внешних потрясений», — пишет Al Araby.

В среду американское издание Bloomberg сообщило, что Россия приняла решение не увеличивать объем добычи нефти с 1 апреля, чтобы не усугублять и без того плачевную ситуацию на энергетическом рынке. В то же время Саудовская Аравия в среду подняла уровень производства нефти, начав добывать более 12 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в начале марта произошел резкий обвал цен на нефть, вызванный спорами вокруг сделки ОПЕК+. Страны-экспортеры ранее договорились ограничить добычу, чтобы стабилизировать цены на рынке. Россия предлагала продлить сделку на прежних условиях, однако Саудовская Аравия стала настаивать на еще большем сокращении. В результате Москва отказалась от соглашения, а Эр-Рияд объявил ей «ценовую войну» и начал усиленно демпинговать, обвалив мировой рынок. Впервые с 2016 годы цены на нефть снизились ниже 30 долларов за баррель.

