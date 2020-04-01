Генпрокуратура усилит контроль за ценами на продукты и лекарства  

Москва, 1 апреля. Генеральная прокуратура РФ совместно с ФАС усиливает работу по мониторингу роста цен на продукты и лекарства, ведомства будут активно обмениваться информацией, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

В первую очередь, ведомства будут следить за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (крупы, сахар, соль и другие). Кроме того, прокуроры будут проверять исполнение законодательства при установлении цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«В ходе надзорных мероприятий в том числе будут приняты меры к выявлению незаконных действий при реализации медицинских масок», — говорится в сообщении.

По итогам проверок ведомство обещает принять исчерпывающие меры для устранения нарушений и наказания виновных.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал распоряжение утвердить двухнедельный график поставок медицинских масок, передает «Царьград». Кроме того, глава кабмина пообещал, что правительство продолжит расширять меры, направленные на поддержку бизнеса в период эпидемии.

ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в некоторых регионах еще в начале февраля. В ведомстве выявили повсеместное завышение цен на медицинские маски в 10-15 раз. В середине марта в ведомстве выявили дефицит в Московском регионе — под ним подразумевается нехватка масок в более чем 50% обследованных аптечных организаций. К этому периоду ФАС возбудила уже три дела по признакам картеля на рынке продаж медицинских масок, передает «Газета.ру».