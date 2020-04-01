МИД РФ назвал число застрявших из-за коронавируса за границей россиян

Москва, 1 апреля. Более 25 тысяч россиян желают вернуться из-за рубежа в Россию на фоне пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«На данный момент таких граждан за рубежом остается порядка 25 тысяч, которые изъявили желание вернуться в РФ», — пояснил он.

Волынкин также добавил, что МИД РФ активно работает над вопросом возвращения на родину россиян, которые в настоящее время находятся за рубежом по тем или иным причинам. Ведомство планирует организовать авиарейсы для доставки российских граждан в Россию.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. От вируса погибло более 42 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.