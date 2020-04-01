Лондон, 1 апреля. Британские ученые провели исследование, в ходе оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Infectious Diseases.

Специалисты Британского совета по медицинским исследованиям провели анализ данных о случаях заражения коронавирусной инфекции в Китае и еще 37 странах. Ученые разделили всех инфицированных на возрастные группы и вывели коэффициент летальности.

Согласно результатам исследования, вероятность летального исхода от коронавируса в возрасте до 39 лет практически равна нулю, в возрасте 40-49 лет — 0,2%, 50-59 лет — 0,6%, 60-69 лет — чуть менее двух процентов. Вероятность гибели от коронавируса людей в возрасте от 70 до 79 составляет 4,3%, старше 80 лет - 7,8%.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам ужалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.