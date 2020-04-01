Ведущий «Юмор FM» рассказал о новых возможностях в условиях коронавируса

Санкт-Петербург, 1 апреля. Ведущий рубрики «Анекдот» на радио «Юмор FM» Слава Верещака считает, что связанная с коронавирусом самоизоляция и освободившееся время — это прекрасная возможность для творческих людей. Об этом он рассказал, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Нет, ничего не остановилось. Для творческих людей самое время творить и писать — столько времени, ты ничем не обременен», — отметил Верещака.

Отметим, что вынужденный карантин сильно подкосил сферу шоу-бизнеса. Многим артистам пришлось отменять свои концерты, гастроли и съемки в клипах, однако некоторые смогли адаптироваться к изменившейся ситуации. Так, например, бывший солист популярной в 90-е годы поп-группы Hi-Fi Митя Фомин смог выпустить в срок свой новый альбом «Апрель», несмотря на эпидемию. В день премьеры он устроил онлайн-концерт, который транслировался в социальной сети «Одноклассники». Фомин полагает, что в условиях пандемии миссия артиста становится ясной, как никогда — развлекать зрителя, отвлекать его от мрачных мыслей.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.